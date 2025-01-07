Злоупотреблять не стоит: какой должна быть порция холодца

Порция холодца в идеале должна составлять 150-200 граммов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
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