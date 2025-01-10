Рязанская область сосредоточится на новых видах спорта вместо вступления в КХЛ

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион не планирует участие в КХЛ. Хоккейный клуб "Рязань-ВДВ" успешно выступает в ВХЛ, а власти сосредоточены на развитии массового спорта и подготовке местных игроков с раннего возраста.