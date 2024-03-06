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Парламентская газета

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День 7 марта в истории

День 7 марта в истории

10 лет назад (2014) в Сочи (Россия) открылись XI зимние Паралимпийские игры. Сочи получил право принять у себя XI Паралимпийские зимние игры в июле 2007 года в Гватемале на 119-й сессии Международного олимпийского комитета.

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