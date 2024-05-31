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Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проводится в в Алма-Ате, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате, сообщил ТАСС представитель секретариата организации Юрий Шувалов.

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