Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проводится в в Алма-Ате, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате, сообщил ТАСС представитель секретариата организации Юрий Шувалов.
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