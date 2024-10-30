Это произошло 20 минут назад. Кадыров отдал приказ по СВО

Кадыров поручил чеченским командирам на СВО не брать в плен боевиков ВСУ! Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
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