´Весь мир для милых и любимых´.

В первые весенние дни детские коллективы УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ танцевальная студия ´Лаборатория танца´ под руководством Радевич Анастасии Николаевны, ´Dance time´ под руководством Белоусовой Екатерины Александровны, вокальная студия ´ДО-МИ-СОЛЬки´ под руководством Бугаевой Дарьи Сергеевны подарили праздничные весенние концерты .
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