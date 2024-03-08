´Весь мир для милых и любимых´.

В первые весенние дни детские коллективы УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ танцевальная студия ´Лаборатория танца´ под руководством Радевич Анастасии Николаевны, ´Dance time´ под руководством Белоусовой Екатерины Александровны, вокальная студия ´ДО-МИ-СОЛЬки´ под руководством Бугаевой Дарьи Сергеевны подарили праздничные весенние концерты .