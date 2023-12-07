Замглавврача и бухгалтеры детской поликлиники в Архангельске получили сроки за хищение 33 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря, ФедералПресс. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего заместителя главного врача ГБУЗ области «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» к двум годам и трем месяцам колонии общего режима за мошенничество с зарплатами.
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