БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

НАЗВАНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРСАНТЫ В КРЫМУ. РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ

ФОТО: PRESSLAB/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Киев проигрывает борьбу на линии боевого соприкосновения, но не собирается сдаваться и потому расширяет боевое пространство, начиная с обстрелов АЭС и заканчивая диверсиями на территории России.

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