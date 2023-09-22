Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»

Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»

В субботу «Милан» примет «Верону», «Ювентус» сыграет в гостях с «Сассуоло». В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Эмполи», «Наполи» – с «Болоньей», «Рома» будет противостоять «Торино».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх