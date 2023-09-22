Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»

В субботу «Милан» примет «Верону», «Ювентус» сыграет в гостях с «Сассуоло». В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Эмполи», «Наполи» – с «Болоньей», «Рома» будет противостоять «Торино».
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