WSJ: Макрон в 2018 году предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, однако тот отказался, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.