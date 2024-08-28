WSJ: Макрон в 2018 году предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, однако тот отказался, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
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