Следующий Starship впервые в истории попробуют поймать прямо в воздухе. Маск раскрыл планы SpaceX на грядущий запуск

Если анализ данных не выявит проблемИлон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.
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