Базы данных помогут россиянам найти участников Великой Отечественной войны

Россияне в 2025 году отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Данные о бойцах и командирах продолжают пополняться по сей день, что дает молодому поколению возможность больше узнать о своих героических предках.
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