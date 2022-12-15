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В Могилеве прошли мероприятия для учеников Медиашколы при участии сотрудников ФАН

В Могилеве прошли мероприятия для учеников Медиашколы при участии сотрудников ФАН

Сотрудники Федерального агентства новостей провели один из мастер-классов для победителей конкурса Росссотрудничества «Контекст» в рамках Медиашколы в Белоруссии.

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