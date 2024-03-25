Жителей Воскресенска пригласили вступить в ряды Народной добровольной дружины

Совершеннолетние жители Воскресенска могут вступить в ряды Народной добровольной дружины. Они будут помогать правоохранительным органам в охране общественного порядка, а также участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений.
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