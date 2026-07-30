Как трехлетний ребенок помог Фачи стать рекордсменом Шотландии

Источник изображения, PA Media Автор Ричард Уинтон BBC Sport Scotland на велодроме сэра Криса Хоя Опубликовано 1 час назад Все Нил Фачи Разыскиваемый после того, как он спрыгнул с велосипеда на обочине трассы велодрома сэра Криса Хоя, должен был найти в толпе своего трехлетнего сына.
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