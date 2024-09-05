Сбер впервые разместил кредитную структурную облигацию с переоценкой в золоте

Сбер провел дебютное размещение внебиржевой кредитной структурной облигации (CLN) с переоценкой в золоте, этот финансовый инструмент рассчитан на квалифицированных инвесторов, рассказал на полях IX Восточного экономического форума председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.
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