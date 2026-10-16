В Москве появился необычный лот для тех, кому от автомобиля требуется не только комфорт и динамика. Новый BMW X5 2026 года выставили на продажу за 65 млн рублей.
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