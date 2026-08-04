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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о Соболеве: «Спортсменов необходимо с детства учить: не плюй в колодец. Нам стоит поучиться у иностранцев. Им объясняют: если говорите про кого-то негатив, то не будете нужны»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Александра Соболева от общения с журналистами.

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