Бастрыкин запросил доклад по делу сироты с Алтая, которой много лет не дают квартиру

Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу в связи с обращением оставшейся без попечения родителей жительницы Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального Следкома.