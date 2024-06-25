Бастрыкин запросил доклад по делу сироты с Алтая, которой много лет не дают квартиру

Девушка с 2007 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жильем Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу в связи с обращением оставшейся без попечения родителей жительницы Алтайского края, сообщили в информационном центре федерального Следкома.
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