Хоккеист Панарин иронично отреагировал на свою задолженность перед ФНС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин на своей странице в Instagram посмеялся над Федеральной налоговой службой России после информации о его финансовой задолженности.
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