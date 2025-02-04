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Хоккеист Панарин иронично отреагировал на свою задолженность перед ФНС

Хоккеист Панарин иронично отреагировал на свою задолженность перед ФНС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин на своей странице в Instagram посмеялся над Федеральной налоговой службой России после информации о его финансовой задолженности.

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