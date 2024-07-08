Актриса Марго Робби ждет первенца

Актриса Марго Робби, известная по ролям в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Барби", "Однажды в Голливуде" и "Отряд самоубийц", подтвердила слухи о беременности после фотосессий, которые она сделала во время прогулки со своим мужем Тэмом Экерли по озеру Комо в Италии.