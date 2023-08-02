Риттер: Армия Польши захватит Западную Украину без сопротивления ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил Украину о готовящемся ударе со стороны Польши, которая может захватить Западную Украину.
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