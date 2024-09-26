Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп призвал США пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

Трамп призвал США пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал действующие власти страны предупредить Иран о последствиях угроз в его адрес.

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