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Врач Лысенков: нежелательно часто использовать отбеливающие пасты

Врач Лысенков: нежелательно часто использовать отбеливающие пасты

Лечебно-профилактические зубные пасты, как и лекарства, самостоятельно назначать себе нельзя. Кроме стандартного набора компонентов в них входят сильнодействующие вещества, которые обеспечивают лечебный эффект.

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