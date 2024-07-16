Врач Лысенков: нежелательно часто использовать отбеливающие пасты

Лечебно-профилактические зубные пасты, как и лекарства, самостоятельно назначать себе нельзя. Кроме стандартного набора компонентов в них входят сильнодействующие вещества, которые обеспечивают лечебный эффект.
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