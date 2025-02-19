🇺🇦Распутица вносит свои коррективы в планы ВСУ🔥 На этот раз укроводятлы посадили на днище "хваленные" американский танк хлам M1 Abrams, где-то на просторах Донбасса😁 #ВСУ #Танк #Abrams #Застряли #СВО.
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🇺🇦Распутица вносит свои коррективы в планы ВСУ🔥 На этот раз укроводятлы посадили на днище "хваленные" американский танк хлам M1 Abrams, где-то на просторах Донбасса😁 #ВСУ #Танк #Abrams #Застряли #СВО.
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