🇺🇦Распутица вносит свои коррективы в планы ВСУ🔥 На этот раз укроводятлы посадили на днище "хваленные" американский танк хлам M1 Abrams, где-то на просторах Донбасса😁 #ВСУ #Танк #Abrams #Застряли #СВО.