Многие граждане бывшего Советского Союза уверены, что эту великую страну развалил Михаил Горбачев и его окружение.
С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР
Комментарии
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Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
Не хочу вас обзывать....но вы не правы о несунах....то что иногда брали и просто воровали работники того или мясного предприятия миллионая доля о общих потерях....которые высасывали так сказать страны Варшавского договора ...это бесплатный газ ...зерно и другое...это Куба фактически мы ее содержали...это Вьетнам ...помощь африканскому народу на постоянной основе...и т.д. так что уважаемый не врите по грубому насчет несунов...иначе получите по губам...
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4 мин.
Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
не притворяйся тапочком мягко говоря...
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3 мин.
Олег Самойлов
милок! Во второ1 экономике мира НЕ ДОЛЖНО было быть дефицита, очередей и ГОЛОДА! Вот сейчас Россия находится, как некоторые камуноизды утверждают, за чертой бедности и нищеты, а ты в магазинах очереди видишь?
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1 мин.
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