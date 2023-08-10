С чего началось предательство Горбачёва: 2 интересных факта, которые скрывались в СССР

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Не хочу вас обзывать....но вы не правы о несунах....то что иногда брали и просто воровали работники того или мясного предприятия миллионая доля о общих потерях....которые высасывали так сказать страны Варшавского договора ...это бесплатный газ ...зерно и другое...это Куба фактически мы ее содержали...это Вьетнам ...помощь африканскому народу на постоянной основе...и т.д. так что уважаемый не врите по грубому насчет несунов...иначе получите по губам...