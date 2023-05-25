Психолог Ониани рассказала об отличиях мужского и женского оргазма

Психолог и сексолог Наталья Ониани рассказала, что женский оргазм длится дольше, чем мужской, и объяснила причину этой разницы в беседе с «Лентой.
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