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Трамп объяснил, почему опросы показали падение его популярности в США

Трамп объяснил, почему опросы показали падение его популярности в США

Организаторы некоторых социологических опросов в США стараются проводить их среди сторонников Демократической партии, а не Республиканской, что искажает результаты таких исследований, заявил американский президент Дональд Трамп.

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