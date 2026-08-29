Путин провел встречу с Лукашенко. Видеотрансляция завершена

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве.Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также затронули актуальные региональные и международные вопросы.
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