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ТАСС

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Путин провел встречу с Лукашенко. Видеотрансляция завершена

Путин провел встречу с Лукашенко. Видеотрансляция завершена

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве.Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также затронули актуальные региональные и международные вопросы.

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