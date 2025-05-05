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Дмитрий Стешин: Вот будет номер, если США признают Крым раньше всех наших "братушек" из СНГ, ОДКБ, ЕКЛМН и АБВГД

Дмитрий Стешин: Вот будет номер, если США признают Крым раньше всех наших "братушек" из СНГ, ОДКБ, ЕКЛМН и АБВГД

Вот будет номер, если США признают Крым раньше всех наших "братушек" из СНГ, ОДКБ, ЕКЛМН и АБВГД. Или тоже будет смешно - США признают, а через час, наш братский, любимый, несравненный Узбекистан, тут же руку начинает тянуть - к доске просится.

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