Логвинов: отказ ЕС от горючего из РФ стал причиной протестов фермеров

ТАСС/AP/Alvaro Barrientos Серьезно подорожавшее на фоне отказа Евросоюза от энергоресурсов из России горючее для агросектора стало одной из причин недавних протестов фермеров, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Кирилл Логвинов.