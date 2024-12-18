СКА опять показал удивительную посещаемость на «СКА-Арене». Что же это за магия?

Оценили изнутри. СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в первом матче после переезда на «СКА-Арену». Если вы вдруг все пропустили: клуб в точности повторил историю из прошлого сезона и снова уехал из «Ледового» во время регулярки.