«Язык огня и стали»: что не так с новым «мирным планом» США по Украине

Украинские СМИ опубликовали детали нового «мирного плана» Трампа, который члены его администрации якобы привезли в Москву и Киев.
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