64 очка Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо на двоих помогли «Бакс» победить «Мэверикс»

Звездный дуэт снова отличился в победном матче против «Далласа» (137:107). На счету Лилларда 34 очка и 5 передач, разыгрывающий реализовал 11 из 15 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных.