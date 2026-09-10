В России призвали пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД

Эксперт указал на многочисленные ошибки и некорректную формулировку вопросов Автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заявил о необходимости пересмотра экзаменационных билетов по ПДД для кандидатов в водители.