Токио заявил о планах возобновить поездки японцев на Курилы

Токио продолжит добиваться от Москвы возобновления поездок японских граждан на южную часть Курильских остров для посещения могил их предков, заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси 1 августа на пресс-конференции.
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