В Петербурге показали, как будет выглядеть мемориальный парк в Шушарах

В своем Telegram-канале председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский поздравил победителей конкурса и рассказал, что проект поддержал президент России Владимир Путин, а губернатор Севернолй стлицы Александр Беглов принял решение о возведении мемориала.
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