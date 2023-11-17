Александр Петров показал публике жену на премьере «Дворца»Александр ПетровАктер Александр Петров посетил премьеру фильма Романа Полански «Дворец», в котором исполнил одну из ведущих ролей, с новоиспеченной женой Викторией, сообщил корреспондент «Известий».
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