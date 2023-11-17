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Александр Петров показал публике жену на премьере «Дворца»

Александр Петров показал публике жену на премьере «Дворца»

Александр Петров показал публике жену на премьере «Дворца»Александр ПетровАктер Александр Петров посетил премьеру фильма Романа Полански «Дворец», в котором исполнил одну из ведущих ролей, с новоиспеченной женой Викторией, сообщил корреспондент «Известий».

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