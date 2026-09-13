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Царьград

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Комдив Шкроба рассказал, как готовилось окружение ВСУ в Харьковской области

Комдив Шкроба рассказал, как готовилось окружение ВСУ в Харьковской области

По словам военного, противник не ждал наступления, а сама подготовка операции заняла неделю.Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил детали уже воплощенного в жизнь плана операции в Харьковской области.

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