Комдив Шкроба рассказал, как готовилось окружение ВСУ в Харьковской области

По словам военного, противник не ждал наступления, а сама подготовка операции заняла неделю.Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил детали уже воплощенного в жизнь плана операции в Харьковской области.
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