Месси – лучший бомбардир южноамериканского отбора на ЧМ, у Лео 6 голов в 7 играх

37-летний форвард сборной Аргентины забил 6 голов в 7 матчах квалификации ЧМ-2026. После хет-трика в игре против команды Боливии (6:0) Месси обошел уругвайца Дарвина Нуньеса, на счету которого 5 голов в отборе, и поднялся на 1-е место в списке лучших бомбардиров текущего турнира.