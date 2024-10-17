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Русский Днепропетровск

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«Пивдэнноукрайиньск» чи шо?

Святослав Князев 16 октября 2024 г.   Массовое переименование городов у киевского режима явно «пробуксовывает» После массового сноса памятников и переименования в рамках «декоммунизации» и «деколонизации» тысяч улиц, киевский режим перешел к еще более «насущной» задаче — смене названий городов.

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