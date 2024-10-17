«Пивдэнноукрайиньск» чи шо?

Святослав Князев 16 октября 2024 г. Массовое переименование городов у киевского режима явно «пробуксовывает» После массового сноса памятников и переименования в рамках «декоммунизации» и «деколонизации» тысяч улиц, киевский режим перешел к еще более «насущной» задаче — смене названий городов.