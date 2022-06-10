Царьград

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  • Taurus Zmei
    Сначала дергалку отрасти"Чтобы не оттяпал...
  • Павел К
    Потому тебя и одёргивают, что бы не вонял. Что ж ты такой непонятливый?"Чтобы не оттяпал...
  • Taurus Zmei
    От вони пользы нет"Чтобы не оттяпал...

"Это второе нападение": Зрители Fox News призвали подарить Байдену эскалатор

"Это второе нападение": Зрители Fox News призвали подарить Байдену эскалатор

На кадрах, которые транслировал в том числе Fox News, видно, как, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес, Байден сделал несколько шагов по трапу президентского самолёта Air Force One, оступился, но смог удержаться на ногах благодаря поручню.

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