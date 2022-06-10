"Это второе нападение": Зрители Fox News призвали подарить Байдену эскалатор

На кадрах, которые транслировал в том числе Fox News, видно, как, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес, Байден сделал несколько шагов по трапу президентского самолёта Air Force One, оступился, но смог удержаться на ногах благодаря поручню.
На кадрах, которые транслировал в том числе Fox News, видно, как, отправляясь из Вашингтона в Лос-Анджелес, Байден сделал несколько шагов по трапу президентского самолёта Air Force One, оступился, но смог удержаться на ногах благодаря поручню.
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