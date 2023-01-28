«Интер» хотел бы взять Линделефа, если продаст Шкриньяра «ПСЖ» зимой, но «МЮ» не согласен на аренду

«Интер» ищет защитников, способных заменить Милана Шкриньяра при его переходе в «ПСЖ». По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если 27-летний футболист будет продан парижанам зимой, то вместо него «нерадзурри» могут попробовать подписать Виктора Линделефа, выступающего за «Манчестер Юнайтед».