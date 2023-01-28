Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

«Интер» хотел бы взять Линделефа, если продаст Шкриньяра «ПСЖ» зимой, но «МЮ» не согласен на аренду

«Интер» ищет защитников, способных заменить Милана Шкриньяра при его переходе в «ПСЖ». По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если 27-летний футболист будет продан парижанам зимой, то вместо него «нерадзурри» могут попробовать подписать Виктора Линделефа, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх