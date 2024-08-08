Из-за антисанитарии на Казачьем рынке в Омске закрыли гастро-бар. По информации Роспотребнадзора, сотрудники общепита не соблюдали правила гигиены и являются носителями патогенного стафилококка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из-за антисанитарии на Казачьем рынке в Омске закрыли гастро-бар. По информации Роспотребнадзора, сотрудники общепита не соблюдали правила гигиены и являются носителями патогенного стафилококка.