Неожиданный уход худрука поверг труппу российского театра в смятение

+ A — СМИ: худрук Камчатского театра драмы и комедии досрочно уволился из-за конфликта Анджей Неупокоев, художественный руководитель Камчатского театра драмы и комедии, покинул свой пост по личной инициативе, не доработав полгода до окончания трехлетнего контракта.
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