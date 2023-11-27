Льготную ипотеку в России продлят на новых условиях

Программы льготной ипотеки сохранят после 1 июля 2024 года. Однако они будут работать с использованием новых механизмов, сообщил ТАСС со ссылкой на российского министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
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