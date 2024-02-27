СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

Сотрудники СК РФ завели уголовное дело после инцидента в Люберцах, когда владелица сети кафе отказалась пускать участников Союза волонтеров Отечества, а позже разместила экстремистский пост в социальных сетях .
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