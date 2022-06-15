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В ВВО прибыли более 110 студентов РГУПС для прохождения стажировки на БАМе

В ВВО прибыли более 110 студентов РГУПС для прохождения стажировки на БАМе

В течение периода стажировки участники сбора закрепят полученные в процессе обучения знания, а практические навыки будут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

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