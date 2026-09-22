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Экстренные службы не получили сигнал о пожаре в ТЦ "Солнечный"

Экстренные службы не получили сигнал о пожаре в ТЦ "Солнечный"

"112" Четыре человека погибли, еще шесть пострадали в результате мощного пожара в торговом центре Стерлитамака.

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