Экстренные службы не получили сигнал о пожаре в ТЦ "Солнечный"

"112" Четыре человека погибли, еще шесть пострадали в результате мощного пожара в торговом центре Стерлитамака.
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