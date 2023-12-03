Обведите июнь 2024 года красным: тогда выйдет Windows 12 с ИИ функциями

Microsoft готовится к запуску Windows 12 в июне 2024 года, предвещая новую волну компьютеров с ИИ. Согласно отчету Commercial Times, такие крупные игроки, как Acer, Quanta, MSI и Gigabyte, уже ожидают потенциальных возможностей для бизнеса.
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